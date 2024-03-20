مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة للفنانة غادة عبد الرازق.. هل تنتقم عايدة لأخيها؟

وسط حالة من الإثارة والتشويق عُرضت أمس الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها قول الدكتورة «عايدة» لريمون الذي يعمل معها في معمل صيد العقارب أنها ستكلفه بمهمة خطيرة، كما قررت عايدة مساندة والدها «حسن ضرغام» في محنته التي يمر بها، مؤكدة له أنها ستأتيه بخبر سعيد يهدأ من غضبه على وفاة ابنه، وهو ما جعل الجماهير ينتظرون أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة للفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة للفنانة غادة عبد الرازق

أسئلة كثيرة دارت في أذهان متابعي العمل، منها هل ستطلب «عايدة» من «ريمون» قتل أحد أفراد عائلة زوجها ثأرًا لأخيها أم لا؟، وينتظر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة للفنانة غادة عبدالرازق، لمعرفة ماذا سيحدث بين العائلتين؟

قصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

تدور أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في إطار وقوع حرب شديدة بين عائلتين من الصعيد، تتحول الصداقة بينهم إلى عداوة قاتلة، وتتوالى الكثير من الأحداث بينهم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة بطولة غادة عبد الرازق:

تردد قناة CBC 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC

على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، واختر من القائمة التركيب وادخل البيانات التالية: