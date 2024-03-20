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دراما المتحدة

جدول امتحانات مارس للمرحلة الابتدائية بالمدارس اليابانية

كتب:

أميرة فكري
02:46 م | الأربعاء 20 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، مشيرا إلى أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد المقبل 31 مارس 2024، وحتي يوم الأثنين 8 إبريل 2024.

جدول امتحانات شهر مارس 2024

وأوضحت  المدارس المصرية اليابانية علي صفحتها الشخصية موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية وهي: 

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 1 إبريل 2024: امتحان مادة science.

- يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 3 إبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الخميس 4 إبريل 2024: امتحان مادة ict والمهارات .

- يوم الأحد 7 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect plus.

- يوم الاثنين 8 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect. 

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