«الغرف السياحية» تبدأ الفصل في اعتراضات عدم القيد بـ«العمومية» اليوم

تبدأ اليوم ولمدة 5 أيام مهام عمل اللجان التي شكلها الاتحاد المصري للغرف السياحية للفصل في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الغرف التابعة للاتحاد، وهي «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - العاديات والسلع السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - المنشآت والمطاعم السياحية»، على عدم إدراجهم في الجمعية العمومية للغرفة وبالتالي حرمانهم من المشاركة في انتخابات الغرف التي ستجري في النصف الأول من العام الجاري.

وقال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه جرى تخصيص لجنة لكل غرفة سياحية للفصل في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الغرفة على عدم إدراجها في جدول القيد العام، موضحا أنّ اللجان ستفصل في الاعتراض المقدم من كل عضو خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، على أن يصدر قرار اللجنة مسببا.

تشكيل لجان الفصل في الاعتراضات

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، خلال القرار الذي أصدره لتشكيل اللجان، أنّ المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية هالة الخطيب ستتولى رئاسة تلك اللجان، إضافة لوجود ممثل قانوني من الاتحاد بتشكيل اللجنة وممثل مالي، فضلا عن وجود أحد العاملين بتشكيل اللجنة من كل غرفة من الغرف الـ5.