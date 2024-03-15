الغرف السياحية: هالة الخطيب رئيسا للجنة الفصل في الاعتراضات

أعلن أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، تشكيل أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بالغرف السياحية الـ 5 التابعة للاتحاد المصري وهى غرف «المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - شركات السياحة - الغوص والأنشطة البحرية - العاديات والسلع السياحية»، وذلك بعد قيام تلك الغرف بتنقية جداول أعضائها تمهيدا لإجراء إنتخابات تلك الغرف.

إضافة عضو من العاملين بكل غرفة لتشكيل لجنة الفصل

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هالة الخطيب المدير التنفيذى لاتحاد الغرف السياحية ستكون رئيسا للجنة الفصل في الاعتراضات، لافتا إلى أن سيد أبو النيل مدير الإدارة المالية بالاتحاد سيكون عضوا بتلك اللجنة، كما سيكون محمد بطيخ ،مدير الإدارة المالية بالإتحاد المصري للغرف السياحية عضوا باللجنة، مشيرا إلى أنه تم إضافة عضو من العاملين بكل غرفة للجنة الفصل الخاصة باعتراضات العضوية بحسب الغرفة المنتمى إليها.

عمل اللجنة سيبدأ من يوم الخميس المقبل

وأشار الوصيف إلى أن مهام تلك اللجان هى الفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية للغرفة وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضائها لدى الاتحاد، موضحا أن عمل تلك اللجنة سيبدأ من يوم الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، على أن تفصل اللجنة في كل اعتراض خلال 8 أيام من تاريخ تقديمه وبقرار مسبب.