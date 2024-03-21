مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. أحمد رزق يتهم أمير كرارة بقتل زوجته

كثير من الأحداث التي شهدتها الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي والتي جعلت فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق يذهب إلى منزل أبناء عمه الحاج محمود الرفاعي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. رزق يهدد كرارة

وخلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10، ظن فاروق أن دكتور ياسين ابن عمه والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة هو من أطلق النار على عروسه في ليلة زفافه، وجاء هذا بسبب ذهاب محامي العائلة إليه وإخباره أن ياسين حضر إليه له وهدده بمسدس خرطوش ليتأكّد من وصية والده والأملاك.

وبعدها ذهب فاروق الى منزل زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، وتساءل عن ياسين وأخبرها أنَّه هو من أطلق الرصاص على عروسه وأن ترسل له رسالة تهديد منه بأنه سينتقم ولن يتركه.