بمناسبة عيد الأم.. متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم احتفالية للمسنات

نظم متحف تل بسطا حفلاً بمناسبة عيد الأم لأعضاء نادي المسنين بالزقازيق، أمس، تضمن الاحتفال محاضرة عن الأمومة في مصر القديمة وتكريم لعدد (3) أمهات مثاليات ممن لديهم قصص كفاح وجولة إرشادية للأمهات داخل قاعة العرض المتحفي لمشاهدة المعروضات الأثرية.

محاضرة عن الأمومة في مصر القديمة والحديث عن مكانة الأم

ومن جانبه، أوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن احتفالية عيد الأم، بدأت بمحاضرة عن الأمومة في مصر القديمة تناولت الحديث عن مكانة الأم عند المصريين القدماء منذ عصور ما قبل الأسرات، فقد خصص يوما سنويا للاحتفال بالمعبودة إيزيس ربة الأمومة عند المصريين القدماء وكانت الأم في مصر القديمة لها كافة الحقوق وتمتهن جميع المهن والمناصب المرموقة ولها استقلالها المالي بعيد عن الرجل وقد امتهنت الطب والجراحة وكذلك ظهرت التماثيل الثلاثية والتي تظهر الأم بجانب الراجل مما يدل علي مكانة الأم في مصر القديمة كأحد المكونات الرئيسية للأسرة المصرية، كما وجدت داخل أحد المعابد وصية للحكيم أني إلى ابنه ينصحه «يجب الا تنسي فضل أمك عليك ما حييت فقد حملتك قرب قلبها وكانت تأخذك إلى المدرسة وتنتظرك ومعها الشراب والأكل فإذا كبرت وأخذت زوجة لك فلا تنسي أمك».

تكريم عدد 3 من الأمهات المثاليات من اعضاء نادى المسنين

وأعقب المحاضرة تكريم عدد 3 من الأمهات المثاليات من أعضاء نادي المسنين بتقديم شهادات تقديرا لهن، ولدورهن في تربية أبنائهن التربية السليمة، ومساهمتهن في إعداد جيل متميز علمياً وخلقياً.

وفي نهاية الاحتفالية قام المرشدون الأثريون بمتحف تل بسطا باصطحاب الأمهات فى جولة إرشادية داخل قاعة العرض المتحفي لمشاهدة المعروضات الأثرية.