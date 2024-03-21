إسلام إبراهيم يكتب رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة في عيد الأم: اللي بيحبني يدعيلها

وجه الفنان إسلام إبراهيم رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة، من خلال منشور لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، والتي تنطلق اليوم.

إسلام إبراهيم يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته الراحلة

وكتب الفنان إسلام إبراهيم «أول رمضان من غير أمي، أول عيد أم من غير أمي، اللي بيحبني يدعي لأمي بالرحمة وإن ربنا ينور قبرها وتبقي حاسة بالونس لأنها كانت بتخاف أوي ومبتحبش تبقي لوحدها».

وقد أعلن الفنان إسلام إبراهيم عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض في سبتمير الماضي، إذ قضت أيامها الأخيرة داخل العناية المركزة حتى وافتها المنية.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

وكان آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم الخميس اللي جاي بمشاركة الفنان عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وآخرين، ومن تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.