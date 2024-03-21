5 أفكار غير مكلفة لهدايا عيد الأم.. «فرحي ست الحبايب»

عيد الأم فرصة كبيرة للتعبير عن المحبة والامتنان للأمهات، ومع اقتراب هذا اليوم يبدأ الأبناء في التفكير في هدايا غير تقليدية وأسعارها مناسبة، ووفقًا لموقع «Portrait Flip»، نوضح بعض الأفكار للهدايا التي تبعث الفرحة في نفوس الأمهات، وتترك تأثير من البهجة على روحها.

هدايا معنوية للأم

- بطاقات الشكر «كارت عيد الأم»

تمثل البطاقات ذكريات لطيفة للأم؛ إذ تكتب بكل حب من الأبناء، تحتوي على مشاعر صادقة، ما يساهم في بعث المشاعر السعيدة لقلب الأم، وبالتالي يعزز ذلك من التوازن العاطفي لديها طيلة العام.

- النباتات الطبيعية

يمكن لنبتة في بداية نموها بوعاء صغير أن تنشر السعادة والسرور على وجه الأم، وهذا النوع من الهدايا يساعد الأم في الاسترخاء، نظرًا لتأثير اللون الأخضر على القلوب.

- هدايا مصنوعة يدويًا

من المؤكد أن كل ما يبذل فيه جهد وحب ووقت، يمتلك القلوب دون نقاش، حتى وإن كان غير احترافي، ومن أمثلة الهدايا اليدوية :

إسورة من الخرز أو الأحجار الكريمة. رسم لوحة. إعداد بطاقة شكر مميزة لها.

- ألبوم الصور

مع القليل من المال يمكنك أن تصنع ذكريات مميزة لقلب والدتك، عن طريق شراء ألبوم للصور، ومن ثم طباعة الصور المميزة بينكما، والتي جرى التقاطها بواسطة الهاتف أو الكاميرا الفوتوغرافية، وبعد ذلك ترتيبها مع كتابة جمل تذكارية أسفلها، ويعد هذا النوع من الهديا داعم كبير للروابط العائلية، وصناعة ذكريات يدوم تأثيرها طويلًا في النفس.

- شراء بعض الزهور

لا تختلف النساء في حب الزهور ولا سيما الحمراء منها، ولذلك يمكن لبعض الورود ذات اللون المفضل لوالدتك أن تجعل قلبها في غاية الفرحة بالقليل من المال.