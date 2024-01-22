رصف شوارع طهطا وتركيب الإنترلوك في سوهاج بمليون جنيه

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج جهودا مكثفة وأعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الروضة وتفرعاته من شارع محمد فريد بداية من أمام مدرسة البارودى وحتى شارع بورسعيد بطهطا بطول 900 متر تقريبا بتكلفة مليون جنيه ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وضمن منظومة شاملة للارتقاء بجميع الشوارع والتفرعات خلال الفترة المقبلة.

رصف شوارع طهطا بتكلفة مليون جنيه

قال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، تأتي أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بإشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية.

متابعة وحدة الطرق بسوهاج للرصف

وأضاف تم ذلك بالتنسيق مع مسؤولي الطرق بالمحافظة، المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بمحافظة سوهاج والمهندس هاني فكري رئيس وحدة الرصف في محافظة سوهاج، ومسؤولي الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بمحافظة سوهاج.