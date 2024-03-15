محافظ الجيزة: رصف وتطوير الشوارع بالهرم ومنشأة القناطر

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يجب على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة أداء الشركات المٌسند إليها أعمال الرصف والتطوير للشوارع المٌدرجة بالخطة الاستثمارية؛ لضمان عدم تأثر نسب تنفيذ العمل خلال شهر رمضان المبارك.

تكليفات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع والمحاور المرورية بحي الهرم ومراكز ومدن منشأة القناطر والصف.

تطوير طريق المناشي الخطاطبة

وأطلع محافظ الجيزة على أعمال الرصف الجارية لـ المحاور المرورية الحيوية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المناشي الخطاطبة بنطاق الوحدة المحلية بنكلا بطول 5 كيلو مترات، من خلال هيئة الطرق والكباري، نظرا لأهمية الطريق حيث يربط بين عدداً من القرى بالمركز، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ أعمال رصف وتطوير لطريق الجلاتمة طراد النيل ضمن خطة المركز للعام المالي الجاري.

استكمال أعمال الرصف

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال التطوير بعدد من الشوارع الحيوية بحي الهرم، حيث جرى وضع طبقة الرصف بشارع خالد بن الوليد، وجاري استكمال أعمال الرصف بشارع الوفاء والأمل ومتفرعاته، وهو ضمن الشوارع الرابطة بين شارعي الملك فيصل والهرم، بالإضافة استكمال أعمال الرصف والتطوير بعدد من متفرعات طريق المنصورية.

رفع كفاءة الطرق

واطلع محافظ الجيزة على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بمركز ومدينة الصف، حيث تم البدء في أعمال الرصف بالطبقة الأولى لشوارع القدس، ومُجمع المدارس ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمركز.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الاستفادة المرورية منها للمواطنين .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية.