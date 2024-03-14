بدء أعمال رصف طريق «أبو بدوي - عزبة نيل» ببيلا في كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «أبو بدوي - عزبة نيل» بإجمالي أطوال 3200 متر وعرض 5.5 متر، بمركز بيلا، بمتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، ضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد عثمان، مدير المديرية.

رفع كفاءة وتطوير طرق كفر الشيخ

وأكد المحافظ، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الرابط بين قريتي حاذق وأبو بدوي وعزبة أبو أرز، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وبدء أعمال الرصف بطريق قرية «أبو بدوي - عزبة نيل»، لخدمة أهالي مركز بيلا، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق، للنهوض بمستوي الخدمة المقدمة لهم، وضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا.