موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 11

تحولت علاقة الصداقة لعداوة كبيرة بين الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وتصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، إذ زادت رغبة الانتقام لدى «عايدة» غادة عبدالرازق، ومحولاتها للوصول إلى قاتل شقيقها، بمعاونة «ريمون»، ويؤدي دوره الفنان محمد عبد السيد، ليترقب الجمهور موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 11، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 11، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

تدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مشوق وممزوج بالغموض وتطورات حالة الصراع التي تحدث بين عائلتين في الصعيد وتتحول الصداقة بينهما إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

وتسلسلت أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول الدكتورة «عايدة» التي تعمل دكتورة في استخلاص سم العقارب، وتواجه صراعات عدة سواء في مهنتها أو في حياتها العاطفية والعائلية في بعد قتل شقيقها على يد شقيق زوجها، وتوالي الأحداث بالصراعات بين عائلتي «الغول» و «ضرغام»، وتقرر الانتقام لموت شقيقها، ومحاولة قتل والدها.

مسلسل صيد العقارب يقدمه العديد من الفنانين، وهو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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