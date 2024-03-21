تم الكشف عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 على قناة on اليوم والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي طبيب علاج طبيعي .

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 على قناة on اليوم

ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 على قناة on اليوم في تمام الساعة 9 مساءا وسيكون هناك موعدين للإعادة، الموعد الأول سيكون في تمام الساعة 1.30 بعد منتصف الليل والموعد الثاني سيكون في تمام الساعة العاشرة الا ربع في صباح اليوم التالي.

يذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وصفاء الطوخي وسيد رجب ومحمد لطفي وتامر نبيل وملك قورة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.