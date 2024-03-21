يبحث متابعو الأعمال الدرامية الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم المفضلة وكذلك مواعيد إعادة عرضها، ومن بينها موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 11 التي سيتم عرضها اليوم الخميس بعد الإطار على هذه القناة في الـ 7:45 مساءاً، فيما سيتم إعادة عرض الحلقة الجديدة في الـ 1:30 ظهراً والـ 8:15 صباحاً.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 11 «دراما»

وبالنسبة إلى موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 11، فيتم إذاعتها على قناة dmc دراما في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل فيما تكون الإعادة في الـ 5 فجر الجمعة والـ 4:30 عصر الغد، ويتزامن عرضه أيضاً على منصة watch it الرقمية في الـ 7:45 مساء اليوم للحلقة الجديدة.

مع موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC.. ما الجديد في حياة «هشام»؟

ويُعرض أحدث حلقات مسلسل أكرم حسني اليوم الخميس في الموعد المحدد، كما يترقب المشاهدين مع موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC، معرفة «المطبات» الجديدة التي تنتظر «هشام» بعد تأكد زوجته من كذبه عليها فيما يخص طبيعة عمله، فالشك دخل قلب «ولاء» المستمرة في مراقبته والتي تتزايد شكوكها يوماً بعد يوم، فيما سيعرض المسلسل على 15 حلقة فقط.