مسلسل بابا جه الحلقة 11.. أكرم حسني في ورطة بسبب كذبه المتواصل

مغامرات جديدة تنتظر أكرم حسني بالتزامن مع موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بابا جه الحلقة 11، أبرزها عمله الجديد وشكوك «ولاء» زوجته «نسرين أمين» رغم محاولاته إقناعها وتهدئة شكوكها، وأنّه يعمل في توصيل الطلبات للمنازل، ولكن رغم حيله العديدة وكذبه المتلاحق لا تقتنع الزوجة وتواصل شكوكها.

مسلسل بابا جه الحلقة 11 بطولة أكرم حسني

ويترقب متابعو مسلسل بابا جه الحلقة 11، أكرم حسني الذي يجسد دور «هشام»، ماذا سيفعله أمام شكوك الزوجة التي طلبت من شقيقها متابعة سجل مكالماته وساعدها بالفعل للوصول إليه، لتتأكد أنّه يكذب عليها، بل وأحضر شقيقها لها جهازا للتجسس ليسهل عليه متابعة خطوات زوجها ومراقبته.

أحداث جديدة من مسلسل بابا جه الحلقة 11

ولمعرفة الأحداث الجديدة من مسلسل بابا جه الحلقة 11، يمكن مشاهدة أحدث الحلقات على شاشة قناة dmc وdmc دراما والمنصة الرقمية watch it، فيما يضم العمل الدرامي الكوميدي العديد من نجوم الكوميديا مثل الفنان محمود البزاوي وفريال يوسف ومحمود أوتاكا وسما إبراهيم والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف وائل حمدي.