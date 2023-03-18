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جولة في متحف البابا شنودة الثالث بكنيسة الزيتون: يتضمن مقتنيات شخصية

كتب:

منى السعيد
11:14 م | السبت 18 مارس 2023
البابا الراحل شنودة الثالث - ارشيفية

البابا الراحل شنودة الثالث - ارشيفية

عرضت قناة CTV فيلما قصيرا عن متحف البابا شنودة الثالث في كنيسة العذراء بالزيتون، والذي تضمن العديد من المقتنيات الخاصة بالبطريرك الراحل، والذي افتتحه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 2 أبريل عام 2013.

متحف البابا شنودة 

وقال عصام رؤوف خادم بمركز معلم الأجيال، إن المتحف يحتوى على عدد كبير من مقتنيات الراحل البابا شنودة سواء الملابس التي كان يستخدمها، وغرفة النوم التي كان يستخدمها، بالإضافة إلى بقايا شعر البابا الراحل والتي تم وضعها في أنبوب، حتى يتمكن الأقباط من زيارتها والحصول على البركة.

وأضاف خلال اللقاء أن المتحف تضمن الهدايا والجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الشخصية مثل الأقلام والفرشاة الشعر، بالإضافة إلى جميع الكتب التي قام البابا شنودة بتآليفها، ومنها سنوات مع أسئلة البابا.

مركز معلم الأجيال

وتابع أنه فضلا عن متحف البابا شنودة، يوجد بكنيسة العذراء الزيتون مركز معلم الأجيال الذي يتضمن عددا من الكتب التي لم يتم نشرها خلال حياة البابا شنودة.

جاء هذا الفيلم خلال الاحتفال بذكري نياحة –وفاة- البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117 بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي حلت يوم 17 مارس 2012.

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