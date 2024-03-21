من هو الطفل منذر مهران؟.. أبهر الجماهير بأدائه في مسلسل حق عرب

بملامح بريئة وأداء جيد ظهر الطفل منذر مهران في مسلسل حق عرب بشخصية «مؤمن»، وقدّم أداءً أبهر الجماهير، وتحديدا مشهد دفاعه عن أخته التي تؤديها دينا فؤاد، عندما أمسك حجرا وألقاه على من تحدث عن شقيقته بكلام سيئ، ونال إشادات كثيرة مع توقعات بمستقبلٍ فني ناجحٍ، وهو يشارك للمرة الثانية مع النجم أحمد العوضي في الموسم الرمضاني، بعد ظهوره معه في مسلسل «ضرب نار» العام السابق، وهو ما خلق بينهم صداقة مميزة وحب كبير.

من هو الطفل منذر مهران؟

خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة، ظهر الطفل الصغير منذر مهران يحاول الدفاع عن أخته، وظل مستميتًا في الدفاع عنها حتى بعدما ضربه الشخص الذي يعاكسها، وترك كلب عليه، ونقدم معلومات عنه بحسب حساباته على منصّات التواصل الاجتماعي، وحديثه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»:

يبلغ من العمر 9 سنوات.

يدرس بالصف الرابع الابتدائي.

يهوى الغناء والتصوير.

شارك بالتمثيل في طفولته في عددٍ من الأعمال الفنية، ومنها:

مسلسل جزيرة غمام.

مسلسل رسالة الإمام.

مسلسل الكتيبة 101.

فيلم ع الزيرو.

مسلسل حق عرب.

مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان.

شارك في كليب «مصباح علاء الدين»، مع النجم محمد رمضان ما حقق له شهرة كبيرة وأطلق عليه شبيهه.

حب التمثيل

وتحدث الطفل منذر مهران خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس عن بدايته وحبه للفن: «المخرج محمد سلامة اكتشف حبي للتمثيل والتقليد، وساعدني أشارك في الحرامي وكليب محمد رمضان مصباح علاء الدين ومسلسل موسى»، وأوضح أنّ الفنان محمد رمضان مثله الأعلى، وأنّه يحب لعب كرة القدم ويشجع النادي الأهلي ولكن والده زملكاوي، وأكد رغبته للعب كرة القدم لمحبته للاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

الفنان أحمد العوضي عن منذر مهران

أداء مميز لافت للأنظار قدمه الطفل منذر مهران، بتجسيد دور الطفل المشاغب في حق عرب ليتعلق به الجمهور كثيرًا، وتحدث الفنان أحمد العوضي، مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر برنامجها الحواري «الراديو بيضحك في رمضان»، في إذاعة الراديو 9090، ويعرض على منصة «Watch it»: «هو الشقاوة إللي في المسلسل كنت عاوزة معايا من السنة اللي فاتت».

«أنا بحب منزر أشتغلنا مع بعض السنة إللي فاتت، وهو دمه خفيف جدًا، ولما نزلت له البرومو قالي أنا زعلان مليش ولا لقطة في البرومو والناس بتتفرج عشاني أنا»، ليعبر «العوضي»، أنه سعيد لأنه يرى نفسه نجم: «هو فعلًا نجم وشايف نفسه صح، وبعد سنين أتمنى أشوف مسلسل بطولته، وأنا قولت له يجيبني معاه لما أكبر وأبقى عجوز».