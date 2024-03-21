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دراما المتحدة

مسلسل حق عرب الحلقة 11.. لعنة الملك سنوسرت الأول تطارد أحمد العوضي

كتب:

أميرة عزالدين
11:57 ص | الخميس 21 مارس 2024
عرب السويركي - مسلسل حق عرب

عرب السويركي - مسلسل حق عرب

تواصل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 11، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، في رفع سقف التشويق والمغامرة لدى الجمهور، ما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لعنة الملك سنوسرت الأول تصيب أحمد العوضي

وخلال الأحداث تبين أن عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويعمل مع المعلم عبدربه فى تجارة الاخشاب، لديهم تجارة أخري فى الخفاء وهي تجارة الأثار، وتبادل صفقة أثار من مقبرة الملك سنوسرت الأول، ولكن لحظة التسليم جرى الهجوم عليهم من مجهولين، لتطارده لعنة الملك بعد سرقة الآثار وبيعها.

هروب عرب السويركي والمعلم عبدربه

وتواصلت الأحداث وتمكن عرب السويركي ويجسده أحمد العوضى من الهروب بقطع الآثار والأموال، وفر هاربًا مع المعلم عبدربه، ولكنه أخذ معه رجل الأعمال وأعوانه ممن كانوا يتبادلون معه الصفقة وتحفظ عليهم، لحين التأكد من أن ليس لهم علاقة بالواقعة والهجوم عليهم خلال التسليم، وأنها ليست مدبرة من جانبهم.

 

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