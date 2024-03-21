يواصل مسلسل حق عرب تصدره لمؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON Drama اليوم كما يلي.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON Drama اليوم

يذاع مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON Drama اليوم، بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON اليوم

كما يمكنك مشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON اليوم، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

وتذاع الحلقة 11 من مسلسل حق عرب عبر منصة WATCH IT، قبل موعد عرض الحلقة عبر قناة ON Drama بنحو ساعة زمنية، ودون فواصل إعلانية.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، زينة منصور، وعدد آخر من الفنانين، انتاج سينرجي وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.