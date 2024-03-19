سعر الحديد يتراجع 500 جنيه للطن.. «اعرف عز بكام»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية تراجع سعر طن الحديد نحو 500 جنيه بالنسبة للحديد الاستثماري، إذ سجل نحو 48 ألفًا و500 جنيه للمستهلك شامل الضريبة وسعر النقل وهامش الربح مقارنة بما كانت عليه الأسعار صباحًا إذ بلغ نحو 48 ألفًا و800 جنيهًا

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم 50 ألف جنيه للطن «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي، والتي جاءت كالآتي:

- سعر حديد التسليح: 529 دولارا للطن.

- سعر البليت:507 دولارات للطن.

- سعر الحديد الخام: 113 دولارا للطن.

أسعار حديد التسليح

- حديد المراكبي، سجل 48 ألفا و600 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر حديد عطية، 48 ألفًا و400 جنيه.

- سعر حديد العشري، سجل 48 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 48 ألف جنيه للمستهلك.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 48 ألفًا و330 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر طن حديد العتال، 48 ألفًا و500 جنيه للمستهلك.

- سعر حديد المعادي، 48 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 48 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.