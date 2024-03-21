هل أثر ارتفاع سعر الذهب العالمي على السوق المحلية؟.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس في مصر حركة من الاعتدال الكبير دون رصد أي تحركات عنيفة أو فجائية، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على حركة البيع والشراء الخاصة بالذهب في مصر، غير أنه مع وجود ارتفاع تاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي فقد نلاحظ وجود تحركات سعرية طفيفة.

شهد عيار 21 ما قيمته 3100 جنيه

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر، اليوم الخميس، 3100 جنيه للجرام، ترامنا مع تسجيل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد، غير أن الملاحظ هو الارتفاع الطفيف للسعر بالسوق المحلي ما يدل على وجود عوامل عدة حدت من فرص الارتفاع المبالغ فيه بسعر الذهب، بحسب «جولدن بيليون».

وانتهت التحركات والتقلبات العنيفة في أسواق الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الاستقرار في الحركة يعد الأمر السائد، غير أن التراجع المستمر بسعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية حتى وإن كان طفيفا فقد ساهم بشكل كبير بالحد من قدرة سعر الذهب على الارتفاع، بينما استقر سعر السوق مع استمرار التدفقات الدولارية على مصر خلال الفترة الأخيرة.

توقعات بأسعار الذهب محليا وعالميا

هذا وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مسجلة أعلى مستوى تاريخي بعد التراجع الكبير بمستويات الدولار الأمريكي والعوائد الخاصة بالسندات الأمريكية، حتى قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة مع الإشارة لتوقعات بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، ما زاد الطلب على الذهب في المقابل مسجلا مستويات قياسية.

وتداول سعر أونصة الذهب العالمي فوق منطقة المستوى 2200 دولار للأونصة وذلك بعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة، الصعود الأخير لسعر الذهب دفعه إلى اختراق عدد من المستويات الهامة التي توفر لها زخم صاعد قوي على المدى القصير.

جدير بالذكر ان استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي حالياً يساهم بشكل كبير في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب وزيادة فرص التذبذب.