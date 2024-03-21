الذهب يسجل أول انخفاض منذ 4 أسابيع عالميا

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.06%، لتنتهي تداولات الأسبوع عند 2,155.90 دولار للأونصة، مسجلة أول انخفاض لها منذ أربعة أسابيع.

وقفزت أسعار النفط بنسبة 3.97% لتصل إلى 85.34 دولارًا للبرميل، نتيجة انخفاض حجم المعروض إلى جانب ارتفاع التوقعات لاستهلاك النفط على مستوى العالم، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك.

مخزونات الخام الأمريكية

وفيما يتعلق حجم المعروض، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.536 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية التوقعات بزيادة قدرها 1.338 مليون برميل.

ويعد هذا أول انخفاض منذ سبعة أسابيع، ليؤكد ما أظهرته البيانات الصناعية الصادرة عن معهد النفط الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية إلى نشوب حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت، ما زاد من المخاوف بشأن معدلات الانتاج. وفيما يتعلق بالعرض أيضًا، عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لهذا العام، لتشير إلى عجز طفيف بدلاً من الفائض في إنتاج النفط.

الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط

وفي الوقت نفسه، ومن جانب معدلات الطلب، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من التقدير السابق البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.