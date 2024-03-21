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كم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم الخميس 21-3-2024؟

كتب:

مارينا رؤوف
09:06 ص | الخميس 21 مارس 2024
الذهب

الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس 21-3-2024، إذ سجل في بداية تعاملات الصباح 3050 جنيها، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3050 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3486 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2614 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و400 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2207 دولارا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.