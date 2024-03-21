إلى أين وصلت أسعار الذهب عقب تثبيت سعر الفائدة الأمريكية؟.. اعرف التطورات

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا غير مسبوق خلال بداية التعاملات اليومية اليوم الخميس 21-3-2024، وهو ما جاء عقب تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، وانخفاض قيمة الدولار وعوائد السندات.

كيف تأثرت أسعار الذهب بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية؟

وقال تقرير لوكالة «رويترز» أن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية وزيادة التوقعات حول خفضها الفترة المقبلة يعتبر فرصة جيدة لحيازة الذهب بحيث لا يدر عوائد فورية ومن شأنه أيضا الضغط على الدولار، وهو ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 2.23% إلى 2209 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 1% إلى 2207 دولار للأوقية، حيث يأتي ذلك بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222 دولار في وقت سابق من الجلسة، وعلى الجانب الآخر يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 102.895 نقطة.

وابقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة النقدية أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير «القصة» الأساسية بشأن تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وأكد جيروم باول عزم صناع السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، مع توقع استمرار النمو الاقتصادي، ومن جانبه، أبقى المركزي الأميركي على توقعاته لمعدل التضخم عند 2.4% خلال العام الجاري، في حين رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6%، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 2.4%.