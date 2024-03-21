مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. هل ينجح حزلقوم في الهروب؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، أن يهرب من الشرطة بعد محاصرتهم للبنك الذي قام بالسطو عليه.

احداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي8، نجح حزلقوم في الحصول علي مفتاح الخزنة بمساعده شقيقة جوني والذي استطاع سرقته من موظف البنك خلال تواجده في المستشفى، ليعطيه لشقيقة جوني عن طريق رابطة في بلالين تسير في اتجاه الرياح، وأثناء التقاط حزلقوم المفتاح يسقط طباظا من فوق سطح البنك أمام الشرطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مجموعة كبيره من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي والذي يقدم 3 شخصيات وهم جوني والكبير وحزلقوم، ورحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، ومحمد سلام في دور هجرس، بيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، وحاتم صلاح في دور نفادي، وعبدالرحمن حسن في دور طباظا.