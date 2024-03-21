أعلنت شبكة قنوات ON موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 11، والتي شهدت تطورات كبيرة في أحداثها فيما يتعلق بشخصية البطل عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 11

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 11 في تمام الساعة 12 ظهرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

كما يأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 11 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحًا، والاعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا.

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