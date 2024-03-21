مسلسل حق عرب الحلقة 11.. وليد فواز يطلب الزواج من حنان

لازال عنصر التشويق يسيطر على مسلسل حق عرب الحلقة 11 بطولة الفنان أحمد العوضي، ويعرض على قناة ON Drama ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام، وشهد الحلقة تطورا كبيرا في السياق الدرامي يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

محاولات دينا فؤاد العودة لـ أحمد العوضي خلال حق عرب

وكشفت الأحداث عن محاولات حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، لمصالحة حبيبها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والعودة له مرة أخرى بعد مشكلة عملها واستغلال الأخرين من أجل كسب المال، ولكنه رفض العودة لها قائلا: «خلاص ياحنان قصتنا خلصت ومتحاوليش تكلمينى تاني».

وليد فواز يطلب الزواج من حنان

وتتابعت الأحداث وحاول رباح أبو الدهب ويجسده وليد فواز فى استغلال الموقف وعرض الزواج عليها مرة أخرى، وهو ما استقبلته زوجة أبيها بالفرحة والسعادة وتجسدها الفنانة وفاء مكي، ولكنه فاجئها بأن الزواج سيكون عرفيا، فأبلغته أن القرار في يد حنان وقامت لمشاوراتها، ولكنه تفاجىء بأنها قد انتحرت وأنهت حياتها بعد رفض عرب السويركي الرجوع لها.