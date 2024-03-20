سعر السكر في الأسواق ومنافذ «التموين» اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار السكر اليوم الأربعاء 20-3-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم في الأسواق والمنافذ

سجل سعر كيلو السكرنحو 27 جنيها في الأسواق والمنافذ التابعة للقطاع الحكومي.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

يباع سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ 12.6 جنيه للكيلو.

إجراءات الحكومة لإنهاء أزمة السكر في مصر

وتتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات للتصدي لأزمة السكر، بما في ذلك:

1. تنسيق موارد النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد مليون طن من السكر بالتعاون مع البنك المركزي.

2. بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، بما في ذلك السكر، لزيادة المعروض في الأسواق.

3. وجود بعض الشحنات من السكر المستورد بالفعل في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين.

4. عقد اجتماع غدا بين اتحاد الغرف التجارية وشركات إنتاج السكر لوضع رؤية متكاملة لتحقيق توازن أسعار السكر.

5. استماع آراء رؤساء شركات السكر حول التحديات التي تواجهها الصناعة وزيادة المعروض وتحقيق توازن في الأسعار.