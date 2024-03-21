تحركات جديدة في سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 21-3-2024 في منتصف التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، تحركات جديدة على مدار التعاملات الصباحية، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد العيار الأكثر انتشارا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 3543 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 3100 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 2657 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 2067 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 24800 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.