شعبة الذهب: طرح سبائك هدايا عيد الأم تبدأ من ربع جرام

قال هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبائك الذهب تعتبر من أبرز الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها في عيد الأم.

سبائك وزنها ربع جرام

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن العديد من المصانع والشركات توفر هدايا مناسبة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة في ظل وجود العديد من الأوزان الخفيفة، مشيرا إلى أن الشركات تنتج سبائك ذهب بوزن 0.25 جرام عيار24، وهي تعتبر هدايا مناسبة لعيد الأم.

أسعار السبائك

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب بأوزانها المختلفة بعد إضافة سعر المصنعية:

- ويأتي أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 978 جنيهًا، وذلك لوزن 0.25 جرام عيار 24.

- سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1847 جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 3543 جنيهًا.

- بلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 8820 جنيهًا.

- سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 17 ألفًا و641 جنيهًا.

- سجلت السبيكة وزن 10 جرامات 35 ألفا و397 جنيهًا.