إعداد طبيب المستقبل.. انطلاق مؤتمر نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية

افتتح اليوم في محافظة القليوبية مؤتمر نقابة أطباء الأسنان بالمحافظة لأطباء أسنان وسط الدلتا QDSC لعام 2024، برعاية الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

معايير الأمان لمقدمي ومتلقي الخدمة الصحية

يتناول المؤتمر، على مدار يومين، آخر المستجدات في طب الأسنان في مجالي زراعة الأسنان والتقويم، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن طب الأسنان يعتبر من أهم الركائز التي لا يمكن أن تكتمل المنظومة الصحية بشكل مرضي دون توافر معايير الأمان لمقدمي ومتلقي الخدمة الصحية.

ولفت إلى أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حققت العديد من الإنجازات في مجال طب الأسنان، حيث شهد العام الماضي وصول عدد المستفيدين من خدمات طب الأسنان إلى ما يقارب مليون و300 ألف شخص، وبلغ عدد المتدربين من منظومة طب الأسنان ما يقارب 2500 متدرب للحصول على كوادر فنية وإدارية بين أطباء الأسنان بالمحافظة.

علاج وجراحات اللثة

ووجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية التحية لفريق عمل مستشفي بهتيم المركزي للحصول علي المركز الأول علي مستوي المحافظة في علاج وجراحات اللثة وفريق إدارة العبور الصحية علي المركز الثاني في العلاج التحفظي

وأكد الدكتور زكي حلمي، نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، أن المؤتمر ضم العديد من المحاضرات وورش العمل لتقديم المعلومات للطبيب بشكل عملي، بالإضافة إلى معرض لبيع المستلزمات الطبية للأطباء بأسعار منخفضة.

وأوضح الدكتور عادل رشيد، أستاذ ورئيس قسم التقويم بجامعة الفيوم، أن محاضرته تناولت الجديد في عالم التقويم والاساليب العلمية الحديثة التي حولت التقويم من مجرد ناحية تجميبية بل ضرورة حتمية في كثير من الحالات.

وأضاف أن تقويم الأسنان غير محدد بعمر معين، فيمكن استخدامه منذ الأشهر الأولى للطفل، وحتى عمر متقدم، خاصة إذا كان عظم الفك وحالة اللثة الصحية تسمح بتحريك الأسنان.

وشهد المؤتمر تكريم النقابة لضيوف المنصة الكرام، الذين يبذلون كل الجهد من أجل النهوض بالخدمة الطبية، والحرص على صحة وسلامة المواطنين.

ولاقى المؤتمر اهتمام كبير من أطباء الأسنان والمختصين وعددا من شركات الأدوية التي قدمت شروحا حول العقاقير الحديثة واليات استخدامها.