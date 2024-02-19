نقابة أطباء الأسنان تضيف 7 خدمات إلى تطبيقها الإلكتروني

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن خدمات جديدة في نسخة التطبيق الإلكتروني التابع لها، منها دفع الاشتراكات، وطلب كارنيه النقابة، وطلب شهادة حسن سير وسلوك باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

كما أتاحت النقابة العامة لأطباء الأسنان، طلب شهادة قيد باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية، وطلب إقرارات المرضى الـConsent Forms في جميع التخصصات، وطلب العقود بنوعيها «عقد مدير فني - عقد طبيب مساعد»، بالإضافة إلى الاستمرار في إمكانية طلب بنج الأسنان من خلال التطبيق Marketplace وجارى إضافة خدمات أخرى.

وكانت النقابة أوقفت تطبيق نقابة أطباء الأسنان عن العمل أيام الخميس والجمعة الماضيين لإجراء بعض التحديثات عليه، واستؤنف العمل مرة أخرى.

خطوات الاشتراك في تطبيق نقابة أطباء الأسنان

وذكرت النقابة أنه يجب أن يكون الطبيب مسدد لاشتراك النقابة للاستفادة من هذه الخدمة، وأن يكون لديه كارنيه عضوية «سارٍ»، ولابد أن تملأ التفاصيل الخاصة بالطبيب من واقع بطاقة عضوية النقابة «الكارنيه».Registration number رقم القيد Registration Date تاريخ القيد Liscence number رقم ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة أنه يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المستخدم للتسجيل في التطبيق هو نفس الرقم المسجل في النقابة، مع عدم وضع مسافات أثناء كتابة الإيميل ورقم التليفون ورقم القيد ورقم الترخيص.