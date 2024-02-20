نقيب أطباء الأسنان: مصر بحاجة لقانون جديد للمنشآت الطبية يسهل إجراءات التراخيص

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن مصر بحاجة لقانون جديد للمنشآت الطبية، موضحًا أهمية أن تكون إجراءات التراخيص أكثر سهولة.

تطبيق إجراءات الميكنة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك شكاوى من صعوبة تراخيص العيادات وتعدد الجهات، وهو ما أدى إلى مطالبة النقابة بتطبيق إجراءات الميكنة، مضيفًا: «كان لنا عدة ملاحظات على مشروع القانون ووزارة الصحة أبدت تفهمًا كبيرًا بشأن مطالبنا».

وأوضح أنه كانت هناك ملاحظات على موضوع كون العقار سكنيًا أو إداريًا بالنسبة للمنشآت، وكذلك شرط وجود مدخل خاص للمركز الطبي.

إشكالية إعادة ترخيص المنشآت الطبية

واستنكر هيكل إشكالية إعادة ترخيص المنشآت الطبية من جديد، موضحًا أنه لا داعي لخوض الإجراءات من جديد ويجب تيسير هذا الأمر.

ولفت إلى إشكالية تغليظ العقوبات على إدارة المنشآت بدون ترخيص بشكل أقسى من ممارسة المهنة بدون ترخيص، موضحًا أنه كان يجب أن تكون العقوبة العكس.