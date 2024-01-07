10 نقباء يفوزون بالتزكية برئاسة فرعيات «أطباء الأسنان» قبل إجراء الانتخابات

حصلت «الوطن» على أسماء الفائزين بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، وذلك قبل إجراء الانتخابات، لاسيما وأنهم تقدموا بمفردهم على مقاعدهم دون منافسين غيرهم على مقاعد رئاسة النقابة الفرعية، وجاءت أسماء الفائزين على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية لأطباء الأسنان كالتالي:

الدكتور طاهر شريف محروس نقيب أطباء أسنان أسيوط

الدكتور صلاح الأفيوني نقيب أطباء أسنان قنا

الدكتور محمد أبو بكر نقيب اطباء أسنان الأقصر

الدكتور محمد ضياء نقيب أطباء أسنان الوادي الجديد

الدكتور عمرو سعد نقيب أطباء أسنان مرسى مطروح

الدكتور محمد الحمامصي نقيب أطباء أسنان جنوب سيناء

الدكتور أمينة منصور نقيب أطباء أسنان شمال سيناء

الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء أسنان الفيوم

الدكتور أحمد مبروك نقيب أطباء أسنان المنيا

الدكتور محمد أبو شادي نقيب أطباء أسنان المنوفية

وكانت نقابة أطباء الأسنان فتحت باب الطعون، أمس، كما أعلنت فتح باب التنازلات بين المرشحين بدءا من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان ويتنافس عليها 4 مرسحين حتى الآن، كما تجرى على مقعد مستوى الجمهورية «3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما»، ومقاعد مستوى المناطق «منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد»، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عاما لكل نقابة فرعية، والمقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.