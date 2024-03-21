الكشف على 1579 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق و القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

الكشف على 1576 حالة خلال قافلة طبية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومي 18 و19 مارس الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1579 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات والتي شملت 230 حالة جراحة، 502 حالة أطفال، 220 باطنة، 79 نساء، 125 أسنان، 235 جلدية، 155 أنف وأذن، 33 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي

ومن جانبه، تم إجراء 320 تحليلا متنوعا و10 حالات موجات صوتية و6 حالات أشعة عادية و96 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 128 مترددا.