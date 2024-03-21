مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. اشتعال المعركة بين السلاجقة وحسن الصباح

تشهد الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC العديد من الأحداث المشوقة، وذلك بعد وضع حسن الصباح خطة بإطلاق سهام مشتعلة بالنار على جيش السلاجقة، وخروج الفدائيين لأجل مهاجمتهم.

وكشفت الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، إرسال زيد ابن سيحون والذي يؤدي دوره أحمد عيد، 3 فتيات من بنات الرعاة لتسميم مياه النهر، الذي يعسكر بجانبه الجيش السلجوقي، وفي صباح اليوم التالي يموت عدد كبير من الجنود بعد أن شربوا من مياه النهر.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11

وتعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين الحلقة 11، في تمام الساعة 9:15 مساءا، ثم الساعة 11 مساءا على قناة DMC دراما.

ولا يقتصر موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 على قناة DMC فقط، بل تتيح منصة Watch It لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين في تمام الساعة 7:15 مساءا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبدالوهاب، ونضال الشافعي، وميرنا نور الدين، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.