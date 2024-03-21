موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 على قناة DMC اليوم 

يحظى موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 11 على اهتمام قطاع كبير من الجمهور حيث يترقبه المتابعون لمعرفة مستجدات الأحداث المليئة بالتشويق والإثارة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة العديد من الأحداث التاريخية في حياة حسن الصباح.

تعرض الحلقة الـ11من مسلسل الحشاشين على منصة Watch It قبل موعد عرضها على قناة DMC بساعتين، لتعرض على شاشات التلفزيون في تمام الساعة 7:15 مساءً.

موعد عرض الحلقة الـ11 مسلسل الحشاشين

يبدأ موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC، في تمام الساعة 9:15 مساء، بينما تذاع على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، ومن المقرر أن تعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا، وأيضا الساعة 4:15 عصرا، وتعاد على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحا و1:30 ظهرا.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين

وفي أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، يطلب حسن الصباح جمع المواد الغذائية في قلعة آلموت وحصرها، ويضع خطة لتوزيع الطعام على المتواجدين داخل القلعة، وذلك بعد محاصرة جيش الملك شاه منطقة القلعة ومنع وصول المواد الغذائية لهم.

حيث يرسل حسن الصباح رسائل نجدة إلى القلاع البعيدة، ويكون حملة من 50 فردا فقط من الفدائيين لأجل مهاجمة السلاجقة، وذلك ضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، كما وضع حسن الصباح خطة وهي رمي سهام مشتعلة بالنار على الجيش، ثم يخرج الفدائيين من القلعة لمهاجمة السلاجقة.