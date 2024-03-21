ما رأي الإمام الغزالي في عمر الخيام؟.. أثار الحيرة خلال مسلسل الحشاشين

عمر الخيام الشخصية الغامضة الذي عُرف من خلال أشعاره بأنه الماجن الذي لا يُفارق الكأس كفه، بينما يتغنى بالحبيبة التي ملكت خياله، فإذا أفاق من سكرته داهمته الوساوس والشكوك التي عبر عنها في صورة الجلاد لروحه المعذبة، والذي نظم العديد من الأبيات الشعرية التي جعلت الناس في زمانه يرمونه بالزندقة والإلحاد، وهو ما تعرض له مسلسل الحشاشين الذي يعرض ضمن موسم رمضان الدرامي لهذا العام.

هل يمكن الحكم على عمر الخيام من أشعاره؟

خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين، ظهر الإمام الغزالي مع مجموعة من الرجال الذين يستشيرونه في أمور دينهم، فطلب منه أحدهم رأيه في عمر الخيام وحكم الدين فيما يقول من أشعار، إلا أن الإمام الغزالي الذي جسد شخصيته الفنان نضال الشافعي أجابهم بوقار العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يشكك في عقيدة غيره من خلال ما ينظمه من شعر، وهذا الرد جاء مصداقاً لما ورد في كتاب «مرصاد العباد» لمؤلفه أبي بكر الرازي، إذ تناول نظرة الإمام أبي حامد محمد الغزالي الطوسي، للشاعر المحاط بالجدل: عمر الخيام، فماذا قال عنه؟

نظرة الإمام الغزالي لعمر الخيام

«أحد فضلاء عصره المشهور بحكمته وكياسته» هكذا وصف الغزالي عمر الخيام، إذ لم يقيم شخصيته بوصفه شاعراً فحسب، بل عالماً خبيراً في الفلك وباحثاً أريباً في أصول الدين، ويروى عن البيهقي في كتابه «تتمة صوان الحكمة» أن الخيام دخل يوماً على الإمام الغزالي فوجده يتناقش مع وزير السلطان «سنجر بن ملكشاه» حول اختلاف القراء في آيةٍ ما، فسأل الغزالي «الخيام» عن المسألة فذكر الأخير وجوه اختلاف القراء وعلل كلام كل واحدٍ منهم وذكر الشواذ وعللها وفضل وجهاً واحداً، مما حدى بالغزالي أن يقول: «كثَّر الله في العلماء مثلك، اجعلني مِن بعض أهلك وارض عني، فإنِّي ما ظننت أحداً من القرَّاء في الدنيا يحفظ ذلك ويعرفه فضلاً عن واحدٍ من الحكماء».

عمر الخيام الشاعر العالم

يحظى عمر الخيام بتراث علمي مكتوب مثل أشعاره، خاصة رباعياته الشهيرة، ويتمثل هذا التراث في الكتب التي ألفها في علوم الرياضيات والفلسفة والطبيعة والكيمياء والفلك، وهذه الكتب مدونة باللغتين العربية والفارسية، بحسب أحمد الصراف في كتابه الذي حمل اسم عمر الخيام، إضافةً إلى خمس رسائل وضعها في الفلسفة، منها رسالة بالفارسية تُسمى «كليات الوجود»، أما بقية الرسائل بالعربية.

ومما سبق يمكننا توضيح بعض الجوانب الخفية من تاريخ «الخيام»، فهو لم يكن شاعراً فحسب، بل عالم مسلم أسهم في علومٍ عدة.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

يذكر أن مسلسل الحشاشين تدور أحداثه حول حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين في القرن الحادي عشر، ويقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبدالعزيز مع نخبة من نجوم الفن، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد ونيقولا معوض.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في الساعة 1:45 صباحاً، كما يمكن مشاهدته قبل موعد العرض التلفزيوني بساعتين على منصة WATCH IT، ليكون في تمام السابعة مساءً.