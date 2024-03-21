موعد عرض الحلقة 11 مسلسل الحشاشين على قنوات DMC

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بدء عرض أولى حلقاته في الماراثون الرمضاني الحالي.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحًا، بالإضافة إلى الساعة الـ1:30 ظهرًا.

وتتيح منصة Watch It لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيًا في الساعة السابعة والربع مساءً.

أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل الحشاشين

وتضم الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث، حيث وجه الملك شاه حملة عسكرية إلى قلعة ألموت للقضاء على حسن الصباح ودعوته ورجاله، ونجح الملك شاه في محاصرة قلعة ألموت، وفي ذات الوقت يرسل حسن الصباح رسائل نجدة إلى القلاع البعيدة، وبالفعل يخرج برزك أميد «سامح الشيخ» من أجل تلك المهمة.