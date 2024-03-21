مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. هل ينجح الملك شاه في دخول قلعة ألموت؟

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11 العديد من الأحداث والمفاجأت، وذلك بعد محاصرة جيش الملك شاه منطقة قلعة أدلموت، ومع ذلك لم يهتز حسن الصباح ويواصل مسيرته في ثقة وهدوء.

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، اجتماع أرسلان تاش قائد حملة الملك شاه برجاله، وطلب منهم كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص قلعة ألموت وعدد الأشخاص داخلها، وخلال أحداث المسلسل نرى الإمام الغزالي وهو يدافع عن شخص باطني عندما يجد مجموعة من الرجال يعتدون عليه بالضرب، ويوبخهم على فعلتهم.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءًا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءًا، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحًا، والساعة 1:30 ظهرًا.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.