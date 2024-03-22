تنشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر يوميًا، إذ يهتم المقيمون في الجزائر بمعرفة موعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار خلال اليوم الجمعة 22-3-2024.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في الجزائر من مدينة إلى أخرى، فيكون في الجزائر في تمام الساعة 5:14 صباحًا، بينما مدينة وهران يكون الأذان 5:31 صباحا، وفي عنابة 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الجزائر 12:55 مساءً، وفي عنابة 12:36 مساءً، وبجابة 12:47 مساءً، بينما في مدينة وهران يُرفع الأذان 1:10 مساءً.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

وجاء موعد أذان العصر في الجزائر في تمام الساعة 4:23 مساءً، وفي عنابة 4:04 مساءً، وفي وهران الساعة 4:38 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة بجاجة في تمام الساعة 4:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر سيكون في تمام الساعة 7:01 مساءً، وفي مدينة عنابة يكون في تمام الـ6:42 مساءً، بينما يأتي في مدينة بجاجة في تمام الساعة 6:53 مساءً، وسيكون في قسطنطنية في تمام الساعة 6:47 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الجمعة 22-3-2024

ويكون عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم نحو 15 ساعة.