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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ18 مليون جنيه

كتب:

 محمد بركات
03:08 م | الخميس 21 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 18 مليون جنيه. 

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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