أعراض ضعف السمع عند الرضع.. ناقشها المسلسل الكرتوني نورة

ضعف السمع عند الرضع يحدث بسبب مشكلة في الأذن، أو الأعصاب اللازمة للسمع، أو لأسباب عديدة أخرى، ويأتي بأعراض عدم انتباه الطفل أو التفاته إلى الأصوات من حوله، وهو ما طرحه المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024، لتسليط الضوء على المشكلة والتوعية بضرورة الكشف المبكر، والتوجه فورًا إلى الطبيب لفحص الرضيع.

تطور السمع عند الأطفال

لم تعرف نورة سبب عدم التفات الطفل الصغير ابن معلمتها إليها، وظنت أنه لم يحبها، لكن المعلمة أخبرتها بأنه مُصاب بضعف السمع، وبحسب حديث الدكتور أسامة الحمزاوي، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، فإن جميع الأطفال تمر بمراحل السمع، فبدءًا من شهرين إلى 4 أشهر، يبدأ الطفل ينتبه لما حوله، ويستطيع التفريق بين صوت والديه، ومن 5 -6 أشهر يبدأ «الملاغاة» والتفاعل، ومن 9 أشهر يستطيع فهم العلاقة بين الكلمات، وينظر إلى الشيء الذي تشير إليه، وفي عمر السنة يبدأ ترديد الكلمات.

أعراض ضعف السمع عند الرضع

يؤكد «الحمزاوي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه ما عدا ذلك يجب فورًا التوجه إلى الطبيب، وهناك أعراض تدل على ضعف السمع، تتمثل في التالي:

حركة الرأس غير الطبيعية، إذ يميل الأطفال المصابين، محركين رؤوسهم بشدة في محاولة للسمع.

عدم الرد والاستيعاب السريع من أبرز الأعراض الدالة على ضعف السمع عند الرضع.

تعبيرات وجوههم عن صعوبة سماع الآخرين وفهمهم والهدوء والانزواء.

العصبية الشديدة وإذا كان يبحث يمينًا ويسارًا لتحديد مصدر صوت الشخص أو الأشياء.

أسباب ضعف السمع عند الرضع

أسباب خلقية أو تناول الأم لعقاقير خلال أشهر الحمل الأولى، فضلًا عن الأسباب الوراثية، كلها أسباب لضعف السمع الشديد للرضع، أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة، ونقص الأكسجين الواصل للطفل والالتهاب المزمن للأذن، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من مليار شاب معرضين لخطر فقدان السمع الدائم، إذا لم يتم الذهاب إلى الطبيب والكشف المبكر.