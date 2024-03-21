إنجليزي يتفاجأ بإصابته بمرض خطير بعد معاناته من الصداع.. أمامه 15 شهرا بالحياة

مأساة كبرى يعيشها أب لثلاثة أطفال، من جزيرة شيبي في إنجلترا، إذ تحول الصداع الذي كان يعاني منه على مدار فترة طويلة إلى سرطان في الدماغ، ليمنحه الأطباء فترة 15 شهرا فقط للعيش، مؤكدين أن وفاته محتملة خلال تلك المدة.

ويبدو أن المشهد الذي يظهر في الأفلام والمسلسلات، بظهور طبيب يبلغ المريض أن أمامه فترة محددة قبل أن يموت، تحولت إلى واقع، إذ بدأت القصة مع معاناة ريكي سميث، من جزيرة شيبي، من الصداع في فبراير الماضي، لكنه أرجع السبب في البداية إلى كثرة العمل.

تشخيص طبي مفجع بعد الشعور بالصداع

وبعد أسبوعين من الألم المتواصل، حثته كاترينا بينفيلد، شريكته في العمل، بمقابلة طبيبه، الذي زُعم أنه طلب منه فقط شرب مزيد من الماء والراحة.

ومع ذلك، استمرت معاناة سميث، ما اضطر رفيقته في العمل، إلى اصطحابه لإجراء اختبار للعين، أدى إلى تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي غير القابل للجراحة.

15 شهرا فقط تتبقى للرجل في الحياة

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الرجل الآن يلعب بفارغ الصبر «لعبة الانتظار»، لمعرفة العلاج الذي يمكن تقديمه له لإطالة حياته.

الصحيفة نقلت قصة الرجل على لسان رفيقته في العمل «بينفيلد»، التي قالت خلالها: «الحياة متقلبة للغاية بالنسبة لنا في الوقت الحالي، هناك أيام يمكن أن يكون فيها ريكي يتناسى الأمر، وهناك أيام يمكنني فيها رؤية التغييرات فيه، هذا أمر صعب حقًا، فأنا أشاهد صديقي يتغير أمام عيني».

وتابعت: «بدأ يعاني من الصداع المستمر لمدة أسبوعين، اعتقدنا في البداية أنه ربما كان فيروسًا، كما أنه رجل مجتهد لا يأخذ إجازة أبدًا، لكنه بدأ في الإبلاغ بمرضه والجلوس في المنزل».

عندما ذهب سميث إلى الطبيب، طلب منه شرب مزيد من الماء والاسترخاء، لكن الصداع استمر، ليذهب لإجراء فحص العين في بداية شهر مارس، حيث رأى طبيب العيون الدم خلف كلتا عينيه.

تمت إحالته إلى مستشفى ميدستون، حيث كشفت الأشعة المقطعية عن وجود كتلة في الدماغ، قبل أن يتم تشخصيه بأنه مصاب بالورم الأرومي الدبقي، وهو نوع من سرطان الدماغ سريع النمو.

الصداع والنوبات والغثيان والنعاس ومشكلات الرؤية وتغيرات الشخصية هي الأعراض الرئيسية، التي تحدث بسبب زيادة ضغط الورم داخل الجمجمة أثناء نموه.

وبحسب الصحيفة سيحتاج الرجل إما لجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي، بينما يمكن أن يكون متوسط ​​العمر المتوقع من 12 إلى 18 شهرًا فقط، بعد تشخيص الورم الأرومي الدبقي، وفي كثير من الحالات يعود المرض مرة أخرى، حتى بعد العلاج، وفقًا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.