الأم المثالية في السويس.. أرملة منذ 38 سنة وعانت من السرطان ورعت الأسرة

فازت فاطمة السيد منصور، 69 سنة، بالأم المثالية في السويس، إذ أثبت قدرتها على تربية أسرة ناجحة، بعد أن توفى زوجها منذ 38 سنة.

حصلت فاطمة على بكالوريوس تجارة، عملت محاسبة في إحدى الجامعات إلى أن خرجت على المعاش، تزوجت في عمر الرابعة والعشرين، كان زوجها يعمل موظفا في إحدى شركات الحديد والصلب، وبعد ثلاثة سنوات من زواجها مرض الزوج، وفي بداية الأمر لم يخبرها لكن سرعان ما تدهورت الحالة، وبعد ستة أشهر من المرض، أخبرها بإصابته بمرض مزمن في الكبد.

بداية رحلة الأم

وبحسب ما أفادت به وزارة التضامن الاجتماعي، حصلت الزوجة على وظيفة بإحدى الجامعات بمحافظة السويس، التي تُقيم بها وذلك لتساعد زوجها بعد مرضه، وبعد صراع مع المرض لمدة 4 سنوات توفي الزوج، وبعد زواج دام 7 سنوات فقط، تاركا طفلين فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وشاب يبلغ من العمر عامين.

عانت الأم كثيرا بعد وفاة زوجها من الظروف المادية حتى اشترت ماكينة تريكو مستعملة للإنفاق على أولادها بجانب عملها الحكومي، وجاهدت الأم على رعاية أولادها، وألحقتهم بالمدارس الخاصة لكي لا يشعرون بأنهم أقل من أبناء عائلتهم.

رحلة الأم مع المرض

حرصت الأم المثالية من خلال عملها بمركز للأمراض المعدية على مساعدة المرضى وأسرهم، لأنها مرت بنفس ظروفهم مع زوجها قبل وفاته، واشتركت في العمل الاجتماعي بإحدى الجمعيات، وأصبحت عضو مجلس إدارة جمعية خاصة بمرضى الدم.

وكانت تضطر الأم إلى أصطحاب أبنائها معها للعمل بعد نهاية اليوم الدراسي لمتابعة دراستهم، واستمر عطائها حتى حصلت الأبنة الأولى على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، وقامت الأم بتجهيزها وتزوجت، وحصل الابن الثاني على بكالوريوس تجارة.

متابعة دورية

اكتشفت الأم إصابتها بمرض السرطان، وجرى استئصال الورم واستمرت في العلاج حتى شفائها، وتقوم بمتابعة دورية ومالزت مستمرة بأعمال الجمعية لكن من المنزل بسبب مرضها، إلى أن حصلت الأم على لقب الأم المثالية على محافظة السويس.