مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024

يحدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس كل يوم، إذ يهتم المسلمون بالبحث عنها في كل أنحاء العالم من أجل معرفة مواقيت الصلاة، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس21-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:52 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 21-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 4:52 صباحا، وفي القيروان الساعة 4:53 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:54.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 12:33 ظهرا، وفي مدينة القيروان الساعة 12:34 ظهرًا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:33.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 3:54 عصرا، وأيضا في مدينة القيروان في الساعة 3:55 عصرا، وفي صفاقس 3:55 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024

يأتي موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024 6:36 مساء، وفي مدينة القيروان 6:37، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:37 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 21-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.