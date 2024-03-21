مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

حددت هيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، ومن بينها صلاة التراويح وباقي الشعائر.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024، في تمام الساعة 4:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الخميس

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024، فإنّه يحين في تمام الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024 في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024، ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:25 مساءً.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في بني سويف

وبناء على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و56 دقيقة.