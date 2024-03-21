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دراما المتحدة

مواقيت صلاة التراويح في المحافظات اليوم 21-3-2024

كتب:

آية حسنين
03:36 م | الخميس 21 مارس 2024
مواقيت صلاة التراويح في المحافظات

مواقيت صلاة التراويح في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد مواقيت صلاة التراويح في المحافظات اليوم 21-3-2024، من أجل تسهيل معرفة الموعد الصحيح على للمواطنين، والذي يأتي بعد رفع صلاة العشاء في مختلف المساجد.

مواقيت صلاة التراويح في المحافظات اليوم 21-3-2024

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد مواقيت صلاة التراويح في المحافظات اليوم 21-3-2024، كالآتي:

- محافظة كفر الشيخ: يأتي موعد صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتي تأتي الساعة 7:27 مساءً.

- محافظة الشرقية: تم تحديد صلاة التراويح بعد أداء صلاة العشاء الساعة 7 و24 دقيقة مساءً.

- محافظة المنوفية: يتم رفع صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء في المنوفية الساعة 7:26 مساء.

- محافظة بني سويف: يؤدي المسلمون صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء التي ترفع الساعة 7:25 مساءً.

- محافظة الفيوم: يتم أداء صلاة التراويح بعد رفع صلاة العشاء الساعة 7:26 مساءً

- محافظة المنيا: يجرى رفع صلاة التراويح بعد صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

- محافظة القليوبية: يتم رفع صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء  07:26 مساء.

- محافظة الدقهلية: يتم رفع الصلاة العشاء الساعة 7مساء و25 دقيقة ويتم أداء صلاة التراويح بعد انتهاء العشاء مباشرة.

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