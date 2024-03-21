مع بدء العشر أيام الوسطى من شهر رمضان والمعروفة بأيام المغفرة، يزداد اهتمام ملايين المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن موعد السحور والإمساك، وتوقيت صلاة التراويح، وموعد شروق الشمس، نظرًا لاختلاف المواعيد بصورة يومية إما بالتبكير أو التأخير، وهو ما توضحه إمساكية رمضان 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 وعدد ساعات الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم عن الأمس، إذ يرفع أذان الفجر مبكرًا، كما يأتي موعد السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس اليوم مبكرًا، فيما يتأخر موعد أذان المغرب، ويزداد عدد ساعات الصيام، إذ تتأثر مواعيد الصلاة بوقت الشروق والغروب، بحسب إمساكية رمضان 2024، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في وقتٍ سابق.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 1445 فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر الصيام وأول أيام المغفرة، فإنّها تأتي كما يلي:

- موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يحل في تمام الساعة 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يحل في تمام الساعة 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يحل في تمام الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يحل في تمام الساعة 6:09 مساءً.

- موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يحل في تمام الساعة 7:26 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. يأتي عقب الانتهاء من صلاة العشاء وفقًا لكل مسجد على حدة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024

وكشفت إمساكية رمضان 1445 عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 إذ يبلغ نحو 13 ساعة و56 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس، فيما تأتي مواعيد السحور والإمساك والشروق اليوم كما يلي:

- وقت السحور اليوم في الفيوم.. يبدأ في تمام الساعة 2:13 صباحًا.

- وقت الإمساك اليوم في الفيوم.. يبدأ الساعة 4:13 صباحًا.

- وقت الشروق اليوم في الفيوم.. يبدأ الساعة 5:59 صباحًا.