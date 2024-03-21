دراسة للجنة القومية للأمراض غير السارية لمنع مضاعفات مرض السكر

كشف الدكتور هشام حفناوي، رئيس اللجنة القومية للسكر والأمراض غير السارية بوزارة الصحة، تفاصيل دراسة علمية لأساتذة علاج أمراض السكر حول المضاعفات المختلفة على المرضى، مشيرا الى أن الدراسة تهدف إلى منعها واستخدام الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في ضبط السكر، مشجعا الأطباء خلال جلسة نقاشية على مزيد من الدراسات حول المضاعفات لأن الدراسات العلمية هي أداة فعالة للأطباء من كل أنحاء العالم لخدمة مريض السكر والتخفيف عنه وتحسين جودة حياته.

مضاعفات مرض السكر

وتابع رئيس اللجنة القومية للسكر والأمراض غير السارية بوزارة الصحة أن الهدف من الدراسات الخاصة بمضاعفات مرض السكر ليس تعديل أرقام السكر في الجسم ولكن منع المضاعفات التي لها تأثير كبير على المريض وأسرته، فتصل مضاعفات مرض السكر إلى وجود مشكلات في العين والقدم، والإصابة بالسكتات الدماغية ومشكلات الكلى، لذلك لابد من العمل على الحد من مضاعفات مرض السكر لتجنب أي من هذه المضاعفات التي لها أثر كبير على صحة المريض.

أدوية مهمة لمريض السكر

وأضاف الدكتور هشام حفناوي أن هناك مجموعة من الأدوية التي لها أهمية على مريض السكر كالبنوتيامين وحمض الثيوكتيك وكو إنزيم كيو 10، موضحا أن هذه الأدوية تعمل على تقليل ومنع مضاعفات مرض السكري على القلب والمخ والأعصاب والشراين الطرفية، لذلك لابد من استشارة الطبيب المعالج وعدم الحصول على أي أدوية دون العودة إلى الطبيب.